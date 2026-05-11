Allergie | il Dr Renato Sambugaro specialista in allergologia e immunologia risponde alle domande
Il dottor Renato Sambugaro, specialista in allergologia e immunologia, risponde alle domande dei lettori nella rubrica “Il medico risponde”. La sezione è realizzata con il contributo di Habilita, un gruppo sanitario bergamasco. Gli specialisti del team forniranno chiarimenti sulle tematiche legate alle allergie e alle reazioni immunitarie, rispondendo alle richieste inviate dai lettori.
La rubrica “Il medico risponde” viene realizzata con il contributo di Habilita. Gli specialisti del gruppo sanitario bergamasco risponderanno ai vostri quesiti sulle tematiche proposte. Vi ricordiamo che nessuna risposta corrisponde a diagnosi e non sostituisce in alcun modo la visita con lo specialista. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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