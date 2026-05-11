Allergie | il Dr Renato Sambugaro specialista in allergologia e immunologia risponde alle domande

Il dottor Renato Sambugaro, specialista in allergologia e immunologia, risponde alle domande dei lettori nella rubrica “Il medico risponde”. La sezione è realizzata con il contributo di Habilita, un gruppo sanitario bergamasco. Gli specialisti del team forniranno chiarimenti sulle tematiche legate alle allergie e alle reazioni immunitarie, rispondendo alle richieste inviate dai lettori.

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