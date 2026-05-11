Dopo la partita tra Milan e Atalanta, l’allenatore della squadra rossonera ha commentato il risultato e le prestazioni dei suoi, sottolineando che la difesa subisce troppi gol. Ha evitato di commentare la contestazione dei tifosi, affermando che non ci sono scuse per le difficoltà attuali. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a una emittente locale.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su come fa questo Milan a fare sei punti per andare in Champions League: "Dobbiamo preparare bene la gara di Genova come abbiamo fatto per questa, ma purtroppo oggi abbiamo preso gol dall'Atalanta alla prima occasione. E su questo dobbiamo migliorare perché ultimamente stiamo prendendo troppi gol: tre dal'Udinese, due dal Sassuolo, altri tre stasera. Prendiamo gol troppo facilmente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Atalanta: “Prendiamo troppi gol. Contestazione? Non cerchiamo alibi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Milan-Atalanta, San Siro bolle e contestazione pronta. Ecco la probabile formazione di AllegriL'ambiente intorno al Milan si sta scaldando sempre di più: come abbiamo rivelato noi di Pianeta Milan, i tifosi rossoneri sono pronti a contestare...

Allegri dopo Milan-Atalanta: “Buona partita per un quarto d’ora, poi abbiamo preso gol”. Ma è falsoAl termine di Milan-Atalanta, Max Allegri sembra non avere la percezione chiara di quello che è successo, minuti alla mano.

Argomenti più discussi: Milan-Atalanta, Allegri: Ritiro? Decideremo dopo la data di Genoa-Milan; Allegri: Il problema non è Leao. Champions a rischio? Lo dicevo.... E Tare: Milan in ritiro; Sono io responsabile, Allegri si prende colpa dopo Milan-Atalanta (e Tare parla a tifosi); Allegri dopo Milan-Atalanta: Siamo in un momento di difficoltà, ho sempre detto che la Champions non era sicura.

? Caos #Milan, per il Genoa squadra in ritiro! Parlano Tare e Allegri dopo il ko con l'Atalanta x.com

Milan [2]-3 Atalanta - Rigore di Christopher Nkunku 90'+4' reddit