Agente muore d' infarto durante l' evacuazione della nave Mv Hondius

Durante le operazioni di evacuazione della nave Mv Hondius, un agente ha subito un infarto e ha perso la vita. La nave, coinvolta in un focolaio di hantavirus, stava trasportando passeggeri che stavano lasciando la imbarcazione. La vicenda si è verificata mentre si svolgevano le procedure di sbarco, coinvolgendo il personale e i passeggeri presenti a bordo.

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