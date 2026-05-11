Agente muore d' infarto durante l' evacuazione della nave Mv Hondius
Durante le operazioni di evacuazione della nave Mv Hondius, un agente ha subito un infarto e ha perso la vita. La nave, coinvolta in un focolaio di hantavirus, stava trasportando passeggeri che stavano lasciando la imbarcazione. La vicenda si è verificata mentre si svolgevano le procedure di sbarco, coinvolgendo il personale e i passeggeri presenti a bordo.
Tragedia durante lo sbarco dei passeggeri che si trovavano a bordo della Mv Hondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus. Un agente della guardia civil spagnola di 62 anni è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 10 maggio, nel porto di Granadilla de Abona, a.🔗 Leggi su Today.it
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