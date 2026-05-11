ACS Avellino | 23 famiglie in presidio per il proprio futuro
Ventinatre famiglie hanno organizzato un presidio davanti alla sede dell’ACS Avellino, chiedendo risposte sulla tutela del proprio futuro. La protesta nasce dal timore di perdere servizi fondamentali e di dover affrontare il rischio di licenziamenti. Le famiglie chiedono chiarimenti su chi debba intervenire per la ricapitalizzazione della società e garantire la continuità lavorativa. La situazione si inserisce in un quadro di preoccupazioni più ampie sulla tenuta dei servizi pubblici locali.
? Domande chiave Come può la città evitare il collasso dei servizi essenziali?. Chi deve garantire la ricapitalizzazione per salvare i posti di lavoro?. Perché il piano industriale avviato con Rotondi si è interrotto?. Quali conseguenze avrà il vuoto gestionale sulla vita dei cittadini?.? In Breve Presenza di 23 famiglie di lavoratori in presidio davanti a Palazzo di Città.. Piano industriale interrotto avviato con il presidente ACS Gianluca Rotondi.. Criticità legate al bilancio consuntivo 2024 e mancata ricapitalizzazione aziendale.. Rischio interruzione servizi essenziali per la cittadinanza di Avellino.. Ventitré famiglie di lavoratori ACS si preparano a un presidio davanti a Palazzo di Città ad Avellino per denunciare l’incertezza che grava sul loro futuro professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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