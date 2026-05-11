ACS Avellino | 23 famiglie in presidio per il proprio futuro

Ventinatre famiglie hanno organizzato un presidio davanti alla sede dell’ACS Avellino, chiedendo risposte sulla tutela del proprio futuro. La protesta nasce dal timore di perdere servizi fondamentali e di dover affrontare il rischio di licenziamenti. Le famiglie chiedono chiarimenti su chi debba intervenire per la ricapitalizzazione della società e garantire la continuità lavorativa. La situazione si inserisce in un quadro di preoccupazioni più ampie sulla tenuta dei servizi pubblici locali.

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