A Torino una grande festa con offerte esclusive tra divertimento e passione per l’auto

A Torino si tiene il 16 e 17 maggio un evento speciale organizzato da una nota concessionaria, molto apprezzata nella zona. La manifestazione propone numerose offerte esclusive sui veicoli, accompagnate da attività di intrattenimento rivolte a tutte le età. La città si anima con questa occasione, che combina divertimento, passione per l’auto e opportunità di acquisto. L’evento si svolge in un’area dedicata alla concessionaria, coinvolgendo il pubblico locale e non solo.

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Una festa imperdibile con occasioni mai viste: il 16 e 17 maggio Torino festeggia una rinomata concessionaria, punto di riferimento per i torinesi e non solo, con un evento straordinario che unisce grande festa, intrattenimento per tutta la famiglia e offerte commerciali incredibili.Mirafiori.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Samsung galaxy s26 ultra prezzo aggiornato e offerte esclusivequesto approfondimento mette in luce gli elementi chiave legati alla galaxy s26 ultra, prendendo in esame prezzi, disponibilità, nuove funzionalità e... Festa di Primavera a Gonars, tra giochi, musica e divertimentoA Gonars si festeggia l'arrivo della bella stagione con la Festa di Primavera 2026, due giorni all'insegna del divertimento e della convivialità. Argomenti più discussi: Gli ultimi cinque giorni di vita del Grande Torino; Luca Argentero: Dopo una grande stagione Torino deve reinventarsi; Grande Torino. Il romanzo di una squadra; I funerali del Grande Torino. Una visita speciale in redazione @LaStampa Un piccolo omaggio a una grande impresa, quando il derby di Torino valeva il tricolore #Toro Toro, i 50 anni di uno scudetto storico - La Stampa x.com 23enne di un paesino bergamasco vuole trasferirsi in una grande città Torino vale la pena? Pro, contro e quartieri consigliati reddit Onore al Grande TorinoA 77 anni da quel tragico incidente una città, una piazza, una nazione è qui a ricordare le gesta di quegli uomini, nati eroi e divenuti simboli ... toronews.net