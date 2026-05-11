A Castelfranco Piandiscò dati positivi sulla sostenibilità

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castelfranco Piandiscò, il 11 maggio 2026, sono stati presentati i dati sulla sostenibilità locale. Secondo le analisi, il 91,7% degli indicatori monitorati ha mostrato valori positivi. Questi risultati riguardano diversi aspetti ambientali, sociali ed economici della comunità. La relazione evidenzia i progressi compiuti negli ultimi anni e fornisce un quadro dettagliato delle attività svolte sul territorio.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Il 91,7% degli indicatori di sostenibilità con segno positivo. È quanto emerge dal nuovo Rapporto di sostenibilità del comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo: cibi biologici nelle mense comunali, la conversione totale a led dell'illuminazione pubblica e l'aumento nel lungo periodo della raccolta differenziata dei rifiuti rappresentano solo alcuni dei dati più significativi in questo report. «Castelfranco Piandiscò è al secondo Rapporto di sostenibilità e fa registrare numeri molto significativi. Ma i numeri sono solo una parte del percorso: qui c'è una comunità viva. Farsi le domande...🔗 Leggi su Lanazione.it

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