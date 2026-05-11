A Castelfranco Piandiscò dati positivi sulla sostenibilità

A Castelfranco Piandiscò, il 11 maggio 2026, sono stati presentati i dati sulla sostenibilità locale. Secondo le analisi, il 91,7% degli indicatori monitorati ha mostrato valori positivi. Questi risultati riguardano diversi aspetti ambientali, sociali ed economici della comunità. La relazione evidenzia i progressi compiuti negli ultimi anni e fornisce un quadro dettagliato delle attività svolte sul territorio.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Il 91,7% degli indicatori di sostenibilità con segno positivo. È quanto emerge dal nuovo Rapporto di sostenibilità del comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo: cibi biologici nelle mense comunali, la conversione totale a led dell'illuminazione pubblica e l'aumento nel lungo periodo della raccolta differenziata dei rifiuti rappresentano solo alcuni dei dati più significativi in questo report. «Castelfranco Piandiscò è al secondo Rapporto di sostenibilità e fa registrare numeri molto significativi. Ma i numeri sono solo una parte del percorso: qui c'è una comunità viva. Farsi le domande...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Castelfranco Piandiscò dati positivi sulla sostenibilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Come cambia il servizio rifiuti a Castelfranco Piandiscò “Castello Blues” torna a Castelfranco Piandiscò: musica, gusto e spettacoloArezzo, 01 aprile 2026 – Castelfranco Piandiscò si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Castello Blues”, l’appuntamento dedicato alla grande... Argomenti più discussi: Castelfranco-Piandiscò. Questo fine settimana torna la Festa del Giaggiolo; I Cantieri del Gioco: il Valdarno punta sulla prevenzione; Toscana Giaggiolo. La principale cooperativa nella produzione nazionale di iris ha sede a Castelfranco Piandiscò; Principio di incendio in via Urbinese, intervengono i Vigili del fuoco. In questo periodo la fioritura del #giaggiolo, conosciuto pure come Iris o Iride, nel #ValdarnoSuperiore, alle pendici del #Pratomagno, tinge il paesaggio di viola e offre uno scenario spettacolare! #Castelfranco #StradaSetteponti #LoroCiuffenna #Castelfranc x.com A Castelfranco Piandiscò dati positivi sulla sostenibilitàIl 91,7% degli indicatori di sostenibilità con segno positivo. E' quanto emerge dal nuovo Rapporto di sostenibilità del comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo: cibi biologici nelle m ... ansa.it