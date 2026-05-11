10elotto si fa festa su entrambe le riviere

Il 10eLotto di venerdì 8 maggio 2026 ha portato premi per complessivi 35mila euro in Liguria. Le vincite sono state distribuite su entrambe le riviere, con vari giocatori che hanno centrato i loro numeri fortunati. L’evento ha suscitato entusiasmo tra i partecipanti locali, che si sono ritrovati a festeggiare i loro successi in diverse zone della regione.

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Il concorso del 10eLotto di venerdì 8 maggio 2026 ha premiato la Liguria, con vincite per un totale di 35mila euro. Come riporta Agipronews, a Deiva Marina, in provincia di La Spezia, un fortunato giocatore si è assicurato ben 25mila euro grazie a un 7 Oro; la giocata è stata effettuata in Piazza.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fa una capriola sul tappeto elastico e si rompe entrambe le bracciaDoveva essere un momento di svago, invece si è trasformato in un infortunio molto serio. Leggi anche: Casertano fa festa con il 10eLotto: vinti 20mila euro Argomenti più discussi: 10elotto, si fa festa su entrambe le riviere; La fortuna bacia Monreale, vinti 20 mila euro al 10eLotto; Superenalotto, Lotto e 10eLotto: dove sono stati vinti i premi principali in Lombardia; Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 1° maggio 2026 non ci saranno: quando si recupera.