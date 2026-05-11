?Il gol lampo di Vlahovic? Era uno scherma ideato da Spalletti

Durante una partita di calcio, un gol rapido è stato attribuito a una strategia studiata dall’allenatore avversario. In passato, il calcio d’inizio aveva principalmente funzione di segnare l’inizio del gioco, senza particolari implicazioni tattiche. La scena si è concentrata su un episodio in cui un attaccante ha segnato subito dopo l’inizio, e si sospetta che questa mossa fosse frutto di un piano preparato.

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Un tempo il calcio d’inizio serviva solo a svegliare i tifosi e a capire chi avesse vinto il sorteggio della monetina. Palla all’indietro, un paio di passaggi pigri tra i difensori e via, con calma. Luciano Spalletti, però, non è tipo da calma. Così, quello che abbiamo visto a Lecce non è stato un semplice inizio di partita, ma il kick-off di una partita di football americano: un’azione verticale, brutale e codificata. Dimenticate il rito del retropassaggio: ora si attacca subito. Secondo quanto ricostruito da Tuttosport, il gol di Vlahovic in 12 secondi è il manifesto del Laboratorio Spalletti. Non c’è spazio per l’improvvisazione: sono bastati quattro tocchi chirurgici per squarciare la difesa giallorossa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - ?Il gol lampo di Vlahovic? Era uno scherma ideato da Spalletti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Lecce-Juventus 0-1: lampo Vlahovic, scatto Champions per SpallettiVoti, top e flop del match del ‘Via del Mare’, valido per la 36° giornata del campionato di Serie A Le pagelle di Lecce-Juve (Ansa) – Calciomercato. La Juventus soffre ma batte 1-0 il Lecce: basta il gol-lampo di VlahovicCon la corsa alla Champions che si gioca sul filo di lana, l’unica cosa che importa in questo momento della stagione è fare punti. Argomenti più discussi: Serie A, gol lampo di Vlahovic: 1-0 della Juve a Lecce; La Juventus soffre ma batte 1-0 il Lecce: basta il gol-lampo di Vlahovic; Tutte le notizie di calcio in Diretta; Juve, a Lecce basta il gol lampo di Vlahovic: superato il record di Vidal. Il gol lampo di #Vlahovic decide la sfida al Via del Mare: Juve in questo momento terza in classifica davanti al Milan Sintesi integrale sul nostro canale YouTube: youtu.be/il4OD98bOw0?is… #leccejuve x.com