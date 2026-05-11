?Il gol lampo di Vlahovic? Era uno scherma ideato da Spalletti
Durante una partita di calcio, un gol rapido è stato attribuito a una strategia studiata dall’allenatore avversario. In passato, il calcio d’inizio aveva principalmente funzione di segnare l’inizio del gioco, senza particolari implicazioni tattiche. La scena si è concentrata su un episodio in cui un attaccante ha segnato subito dopo l’inizio, e si sospetta che questa mossa fosse frutto di un piano preparato.
Un tempo il calcio d’inizio serviva solo a svegliare i tifosi e a capire chi avesse vinto il sorteggio della monetina. Palla all’indietro, un paio di passaggi pigri tra i difensori e via, con calma. Luciano Spalletti, però, non è tipo da calma. Così, quello che abbiamo visto a Lecce non è stato un semplice inizio di partita, ma il kick-off di una partita di football americano: un’azione verticale, brutale e codificata. Dimenticate il rito del retropassaggio: ora si attacca subito. Secondo quanto ricostruito da Tuttosport, il gol di Vlahovic in 12 secondi è il manifesto del Laboratorio Spalletti. Non c’è spazio per l’improvvisazione: sono bastati quattro tocchi chirurgici per squarciare la difesa giallorossa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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