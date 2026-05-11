????? agoghé – Ricerche scavi e musei archeologici nella rivista del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere
Il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere ha annunciato un evento dedicato alla ricerca archeologica, con scavi e visite museali, in occasione di Amico Museo 2026. L'appuntamento si terrà giovedì 21 maggio alle 11 presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell'università, in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo e altri enti. La giornata include esposizioni e approfondimenti sulla storia antica e sui lavori di scavo in corso.
In occasione di Amico Museo 2026 la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell'Università di Pisa, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e con il supporto del Sistema Museale di Ateneo, organizza:Giovedì 21 maggio 2026, dalle ore 11:00Gipsoteca di Arte Antica e.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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