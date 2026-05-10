Volley la Querzoli batte la vicecapolista Osimo e chiude la stagione al quarto posto
La stagione regolare della Querzoli Volley Forlì si è conclusa con una vittoria contro la vicecapolista Osimo, ottenuta in un match disputato al Pala Romiti. La squadra ha chiuso il campionato al quarto posto in classifica, mentre i tifosi hanno applaudito al termine dell’incontro. La partita ha visto la squadra di casa prevalere sugli avversari, terminando la stagione con una prestazione positiva.
Si chiude tra gli applausi scroscianti del Pala Romiti la stagione regolare della Querzoli Volley Forlì. Nell’ultimo atto del campionato, i padroni di casa hanno sfoderato una prestazione maiuscola superando per 3-1 la corazzata La Nef Re Salmone Osimo, squadra vice-capolista lanciata verso la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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