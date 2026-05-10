Volley la Querzoli batte la vicecapolista Osimo e chiude la stagione al quarto posto

La stagione regolare della Querzoli Volley Forlì si è conclusa con una vittoria contro la vicecapolista Osimo, ottenuta in un match disputato al Pala Romiti. La squadra ha chiuso il campionato al quarto posto in classifica, mentre i tifosi hanno applaudito al termine dell’incontro. La partita ha visto la squadra di casa prevalere sugli avversari, terminando la stagione con una prestazione positiva.

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