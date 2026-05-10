Teramo colpo al 90? contro l’Ascoli | il Diavolo vola in finale

Nel match di ieri, il Teramo ha ottenuto la qualificazione in finale grazie a un gol segnato al minuto 90. La rete decisiva è stata realizzata da Botrini, che ha sfruttato un’azione nel finale di partita. La squadra ha rotto un tabù contro l’Ascoli, portando a casa il risultato che le permette di avanzare nel torneo. Sono rimasti in evidenza i protagonisti che hanno contribuito a questa vittoria.

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? Domande chiave Come ha fatto Botrini a segnare il gol decisivo al novantesimo?. Chi sono i protagonisti che hanno spezzato il tabù contro l'Ascoli?. Perché la sconfitta di Ancona e Pistoiese favorisce il Teramo?. Cosa deve fare il Diavolo contro il Notaresco per la promozione?.? In Breve Pavone segna al 9° minuto, Alessandretti trasforma la punizione al 38' e Botrini chiude al 90'.. Vittoria al Bonolis interrompe il digiuno del Teramo contro l'Atletico Ascoli in cinque scontri.. Il successo apre la strada al ripescaggio dopo le sconfitte di Pistoiese e Ancona.. Prossima sfida decisiva contro il Notaresco per il ritorno in quarta serie.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, colpo al 90? contro l’Ascoli: il Diavolo vola in finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lions Teramo, colpo di scena finale: espulsione fatale e sconfittaIl Lions Teramo ha subito un colpo durissimo nel tentativo di consolidare la propria posizione in classifica, soccombendo per un solo gol contro il... Ascoli-Teramo: sfida decisiva per i playoff al Del Duca? Cosa scoprirai Chi sostituirà Sardo nel modulo di mister Seccardini? Come influirà il risultato sul morale per la semifinale al Bonolis? Quali...