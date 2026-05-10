Nella partita valida per la 36ª giornata di Serie A, la Roma ha vinto 3-2 contro il Parma in trasferta, con i gol decisivi arrivati nel recupero. La squadra giallorossa, grazie a questa vittoria, si mantiene in corsa per la qualificazione alla Champions League, raggiungendo i 67 punti e posizionandosi al quarto posto. Il Parma ha segnato due reti, ma non è riuscito a evitare la sconfitta nel finale.

Vittoria rocambolesca della Roma, che batte 3-2 in trasferta il Parma in pieno recupero nel match valido per la 36a giornata di Serie A e resta in corsa per la Champions, salendo a 67 punti, al quarto posto, gli stessi del Milan in campo in serata contro l’Atalanta. Il Parma invece rimane fermo a 42. Il racconto del match. Ottima prima mezz’ora dei giallorossi, che sbloccano il risultato al 22? con Malen, servito da un passaggio in profondità di Dybala, e sfiorano il raddoppio con un colpo di testa sul palo di Soulè. Dopo lo svantaggio però i padroni di casa reagiscono e in avvio di ripresa raggiungono il pari con un rasoterra angolato di Strefezza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Parma-Roma 2-3: i giallorossi acciuffano la vittoria al 100?

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