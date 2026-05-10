Sarno il centro si riempie per la ‘Festa dello Sport 2026?

Questa mattina, il centro di Sarno si è riempito di persone per la Festa dello Sport 2026, un evento che ha portato in piazza atleti, appassionati e famiglie. La manifestazione ha visto diverse attività sportive, dimostrazioni e momenti di intrattenimento, con stand dedicati a varie discipline. La partecipazione è stata numerosa, con la presenza di organizzatori e volontari che hanno coordinato le iniziative.

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Tempo di lettura: 3 minuti Una giornata di entusiasmo e partecipazione ha animato questa mattina il centro cittadino di Sarno, in occasione della terza edizione della “Festa dello Sport 2026”, promossa dal Comune di Sarno in collaborazione con il Forum dei Giovani e il patrocinio del CONI e dedicata alla promozione dell’attività fisica, della socialità e dell’inclusione attraverso il diritto allo sport come valore condiviso e accessibile a tutti, che unisce, educa e fa crescere, resa possibile anche grazie alla partnership con Decathlon e alla partecipazione di numerose associazioni sportive. Centinaia di cittadini, famiglie e giovani atleti hanno preso parte all’iniziativa che ha trasformato Piazza 5 Maggio e Via Matteotti in una vera e propria palestra a cielo aperto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sarno, il centro si riempie per la ‘Festa dello Sport 2026? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ecco Vivicità, nel centro di Latina torna la festa dello sportLatina si prepara per la 41esima edizione di “Vivicittà Latina – 27esimo Memorial Michele Policicchio”. Leggi anche: Sport Expo in Tour: a Pescantina la prima Festa dello Sport Argomenti più discussi: Incidente in pieno centro a Salerno, auto sbanda e si schianta contro vetture in sosta; Sarno, 28 anni dopo la frana: allerta, vasche, PAI e presidio del territorio nella nuova prevenzione; Oltre le mani, il volto: il manifesto umano di Sabato De Sarno per la Milano Design Week 2026; I giovani al centro di un grande progetto politico.