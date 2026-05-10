Roma a Parma per la Champions | torna Dybala dal 1?

Oggi alle 18:00 allo stadio Tardini, la Roma affronta il Parma in una partita valida per il campionato. La squadra giallorossa cerca di ottenere i tre punti per rafforzare le proprie possibilità di qualificazione in Champions League. Tra i protagonisti ci sarà nuovamente Dybala, che potrebbe tornare in campo dal primo minuto dopo un periodo di assenza. La gara si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre.

La Roma scende in campo oggi alle ore 18:00 allo stadio Tardini contro il Parma con un unico obiettivo: mantenere viva la corsa verso la Champions League. In questa trentaseiesima giornata di Serie A, la squadra capitolina, attualmente sesta con 64 punti, cerca il sorpasso o l’aggancio ai danni del Milan, che dista solo tre lunghezze ed è atteso dal posticipo serale contro l’Atalanta. Nonostante l’imminente pressione del Derby della Capitale previsto per la prossima settimana, il tecnico Gian Piero Gasperini ha scelto di non ricorrere al turnover, schierando quella che considera la formazione migliore per espugnare il campo emiliano. La notizia più rilevante riguarda il pacchetto offensivo, dove si registra il ritorno dal primo minuto di Paulo Dybala.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Mercato Roma Gasperini Conferma! 2 Super Colpi in Arrivo!

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