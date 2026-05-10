PRIMAVERA- Napoli-Lecce 1-1 | 88? Esteban 90? De Chiara finisce in pareggio all’Arena GPiccolo

Da spazionapoli.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Arena G. Piccolo si conclude con un pareggio la sfida tra Napoli e Lecce, terminata 1-1. La partita si sblocca all’88° minuto grazie a un gol di Esteban, ma il Napoli trova il pareggio solo nei minuti di recupero, al 90°, con un calcio di rigore trasformato da De Chiara. Dopo quasi novanta minuti di gioco, il triplice fischio dell’arbitro sancisce il risultato finale.

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98?- Triplice fischio all’Arena G. Piccolo: il Napoli non va oltre l’1-1. 90?- PAREGGIA IL NAPOLI: De Chiara trasforma dagli 11 metri. 89?- Rigore per gli azzurrini: giocata personale di altissimo livello di De Chiara, che subisce fallo in area. 88?- VANTAGGIO LECCE: gol di Esteban. 84?- Duplice sostituzione anche per gli ospiti: fuori Esposito e Lerga, dentro Skovgaard e Palmieri. 80?- Doppio cambio per il Napoli: escono Smeraldi e Gorica, entrano Nardozi e Melnyk. 78? – Ammonizione tra gli azzurri: fallo tattico di Prisco, punito dal direttore di gara. 77?- Incredibile gol divorato da Gorica: il numero 45 azzurro spara alto dopo una gran giocata di Barido.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: finisce il primo tempo all’Arena G.Piccolo46'- Splendida giocata di capitan De Chiara che mette Gorica davanti alla porta: pallonetto che finisce sopra la traversa.

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