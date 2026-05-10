PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-1 | 88? Esteban il Lecce passa in vantaggio all’Arena GPiccolo

Nel match tra Napoli e Lecce, il risultato finale è stato di 0-1 a favore dei giallorossi. All’88° minuto, Esteban ha segnato il gol che ha deciso l’incontro. Prima del gol, al 84°, il Lecce ha effettuato due sostituzioni, inserendo Skovgaard e Palmieri al posto di Esposito e Lerga. La partita si è giocata all’Arena G. Piccolo, con i padroni di casa alla ricerca del pareggio negli ultimi minuti.

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88?- VANTAGGIO LECCE: gol di Esteban. 84?- Duplice sostituzione anche per gli ospiti: fuori Esposito e Lerga, dentro Skovgaard e Palmieri. 80?- Doppio cambio per il Napoli: escono Smeraldi e Gorica, entrano Nardozi e Melnyk. 78? – Ammonizione tra gli azzurri: fallo tattico di Prisco, punito dal direttore di gara. 77?- Incredibile gol divorato da Gorica: il numero 45 azzurro spara alto dopo una gran giocata di Barido. 67?- Contropiede del Napoli: De Chiara ci prova da posizione defilata, ma la palla esce di pochi metri. 60?- Doppia occasione clamorosa per gli azzurrini: Borriello spreca una grande chance da due passi, subito dopo uno sfortunato Gorica sbatte su Penev.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-1: (88? Esteban) il Lecce passa in vantaggio all’Arena G.Piccolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo37?- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito 26?- Buon cross di Prisco che... PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: finisce il primo tempo all’Arena G.Piccolo46'- Splendida giocata di capitan De Chiara che mette Gorica davanti alla porta: pallonetto che finisce sopra la traversa.