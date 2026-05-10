Parma Roma 2-3 | pazza rimonta dei giallorossi al Tardini decide un rigore di Malen al 101?! Cosa è successo

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Parma e Roma, i giallorossi hanno rimontato uno svantaggio iniziale di 2-0, portando a casa la vittoria con un risultato finale di 3-2. La partita si è conclusa al 101° minuto, quando un rigore assegnato a Malen ha deciso il risultato. La sfida, giocata al Tardini, ha visto un recupero degli ospiti nei minuti di recupero, complicando i piani della Juventus per l’obiettivo europeo.

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di Luca Fioretti Parma Roma finisce con una rimonta giallorossa che complica i piani della Juve, decisa a chiudere la pratica per l’Europa in anticipo. La sfida del Tardini tra  Parma  e  Roma  si è conclusa con una  rimonta clamorosa  degli ospiti, che hanno gelato le speranze del pubblico di casa. I  giallorossi  hanno aperto le marcature al  22  con  Donyell Malen, ma la reazione ducale è stata veemente. Sul  campo  emiliano, i padroni di casa hanno ribaltato il punteggio momentaneo grazie a  Gabriel Strefezza  al  47  e alla successiva rete di  Moustapha Keità  al  87. Quando la gara sembrava ormai segnata, la formazione capitolina ha trovato una forza inaspettata nei  novanta minuti  e oltre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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