Nel match tra Parma e Roma, i giallorossi hanno rimontato uno svantaggio iniziale di 2-0, portando a casa la vittoria con un risultato finale di 3-2. La partita si è conclusa al 101° minuto, quando un rigore assegnato a Malen ha deciso il risultato. La sfida, giocata al Tardini, ha visto un recupero degli ospiti nei minuti di recupero, complicando i piani della Juventus per l’obiettivo europeo.

di Luca Fioretti Parma Roma finisce con una rimonta giallorossa che complica i piani della Juve, decisa a chiudere la pratica per l’Europa in anticipo. La sfida del Tardini tra Parma e Roma si è conclusa con una rimonta clamorosa degli ospiti, che hanno gelato le speranze del pubblico di casa. I giallorossi hanno aperto le marcature al 22 con Donyell Malen, ma la reazione ducale è stata veemente. Sul campo emiliano, i padroni di casa hanno ribaltato il punteggio momentaneo grazie a Gabriel Strefezza al 47 e alla successiva rete di Moustapha Keità al 87. Quando la gara sembrava ormai segnata, la formazione capitolina ha trovato una forza inaspettata nei novanta minuti e oltre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Parma Roma 2-3: pazza rimonta dei giallorossi al Tardini, decide un rigore di Malen al 101?! Cosa è successo

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