LIVE Musetti-Cerundolo 7-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince misteriosamente un 1° set da 80? di gioco!

Durante il match di oggi tra Musetti e Cerundolo a Roma, l'azzurro ha vinto il primo set con un punteggio di 7-6, dopo aver disputato un lungo game. Nel corso della partita, l’argentino ha commesso alcuni errori, tra cui uno con il dritto, mentre Cerundolo ha tentato una palla corta e un pallonetto. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Torna a sbagliare un dritto l’argentino. 30-0 Palla corta e pallonetto Cerundolo. 15-0 Gran palla corta e chiusura di Cerundolo, bravo lui. 1-0 Mamma mia, fuori anche questo dritto dell’argentino. Il game che ci voleva, dai Lore! 40-30 Ancora, entra la prima ma il dritto dopo il servizio è tenero. Ancora però errore di Francisco!!!! 30-30 No, era entrata la prima ma Musetti non si è schiodato dall’atteggiamento remissimo. Poi sbaglia Cerundolo sul rovescio profondo del Muso. 15-30 Aggressivo Cerundolo dopo il dritto carico e profondo. 15-15 Risposta incisiva e punto Cerundolo. 15-0 Parte bene al servizio Musetti nel 2° set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 7-6, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince misteriosamente un 1° set da 80? di gioco! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti Zverev, sempre meno all’azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Tutto estremamente facile per Zverev che vince 6-1, 6-4 contro Blocks e giunge in ottavi di finale. LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 0-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. Argomenti più discussi: LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si prospetta una battaglia contro l’argentino; Diretta Musetti - Cerundolo (Internazionali BNL d'Italia); Musetti e non solo: il programma oggi su Sky; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno.