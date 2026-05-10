LIVE Musetti-Cerundolo 7-6 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince misteriosamente un 1° set da 80? di gioco!
Durante il match di oggi tra Musetti e Cerundolo a Roma, l'azzurro ha vinto il primo set con un punteggio di 7-6, dopo aver disputato un lungo game. Nel corso della partita, l’argentino ha commesso alcuni errori, tra cui uno con il dritto, mentre Cerundolo ha tentato una palla corta e un pallonetto. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Torna a sbagliare un dritto l’argentino. 30-0 Palla corta e pallonetto Cerundolo. 15-0 Gran palla corta e chiusura di Cerundolo, bravo lui. 1-0 Mamma mia, fuori anche questo dritto dell’argentino. Il game che ci voleva, dai Lore! 40-30 Ancora, entra la prima ma il dritto dopo il servizio è tenero. Ancora però errore di Francisco!!!! 30-30 No, era entrata la prima ma Musetti non si è schiodato dall’atteggiamento remissimo. Poi sbaglia Cerundolo sul rovescio profondo del Muso. 15-30 Aggressivo Cerundolo dopo il dritto carico e profondo. 15-15 Risposta incisiva e punto Cerundolo. 15-0 Parte bene al servizio Musetti nel 2° set.🔗 Leggi su Oasport.it
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