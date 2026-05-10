Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con una tappa che vede ancora in corsa tre corridori in testa alla classifica. A 145 chilometri dall’arrivo, il vantaggio dei battistrada si è ridotto sotto i tre minuti. La corsa prosegue con intensità e tutti i ciclisti cercano di guadagnare posizioni nella classifica generale. La diretta aggiorna costantemente sui movimenti dei corridori lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13.00 Mancano 145 km all’arrivo. 12.57 Ritmo abbastanza tranquillo del gruppo, che continua a recuperare sulla fuga: Sevilla, Tonelli e Tarozzi guidano con un margine di 2’19”. 12.54 La prima tappa che si disputerà in Italia sarà quella di martedì 12, con una frazione che vedrà la Calabria protagonista: si partirà da Catanzaro e si arriverà a Cosenza. 12.51 Scende sotto i 3? il vantaggio dei tre battistrada. 12.48 In casa Bahrain-Victorious, dopo il ritiro di Santiago Buitrago, l’azzurro Damiano Caruso proverà a curare la classifica generale o proverà a mettere la firma su qualche tappa? 12.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: scende il vantaggio dei tre battistrada sotto i 3?

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