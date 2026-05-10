LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga già con 3? sul gruppo ci sono Tonelli e Tarozzi

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026, con una fuga di tre corridori che si sta sviluppando fin dai primi chilometri. Tra i fuggitivi ci sono due ciclisti italiani, mentre il gruppo si mantiene compatto, con alcuni atleti come Tonelli e Tarozzi che cercano di riaggregarsi. La situazione in classifica generale continua a evolversi, con il vantaggio dei battistrada che si sta assottigliando sotto i tre minuti.

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