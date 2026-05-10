LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga già con 3? sul gruppo ci sono Tonelli e Tarozzi
Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026, con una fuga di tre corridori che si sta sviluppando fin dai primi chilometri. Tra i fuggitivi ci sono due ciclisti italiani, mentre il gruppo si mantiene compatto, con alcuni atleti come Tonelli e Tarozzi che cercano di riaggregarsi. La situazione in classifica generale continua a evolversi, con il vantaggio dei battistrada che si sta assottigliando sotto i tre minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 12.51 Scende sotto i 3? il vantaggio dei tre battistrada. 12.48 In casa Bahrain-Victorious, dopo il ritiro di Santiago Buitrago, l’azzurro Damiano Caruso proverà a curare la classifica generale o proverà a mettere la firma su qualche tappa? 12.45 Cala leggermente il ritmo dei tre battistrada: il vantaggio sul gruppo scende a 3’13”. 12.40 Aumenta ancora il vantaggio degli attaccanti: 3’45” sul plotone, quando mancano 159 km al traguardo. 12.37 Supera i 3? il margine dei tre battistrada sul gruppo maglia rosa. 12.34 Tonelli e Tarozzi sono due corridori che spesso si lanciano nelle fughe di giornata, il loro obiettivo è quello di provare a conquistare il Premio della Combattività: difficile pensare che il gruppo oggi conceda la vittoria agli attaccanti.🔗 Leggi su Oasport.it
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