LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | appena sopra i 2? il margine della fuga ci sono Tonelli e Tarozzi

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con una fuga di due corridori che ha un margine superiore ai 2 minuti sul gruppo principale. I due in fuga sono un corridore di nome Tonelli e un altro di nome Tarozzi. I tre attaccanti stanno recuperando alcuni secondi rispetto a una certa distanza, portandosi a un vantaggio di 2 minuti e 26 secondi sulla testa del gruppo. La gara continua con aggiornamenti in tempo reale.

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