LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | appena sopra i 2? il margine della fuga ci sono Tonelli e Tarozzi

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con una fuga di due corridori che ha un margine superiore ai 2 minuti sul gruppo principale. I due in fuga sono un corridore di nome Tonelli e un altro di nome Tarozzi. I tre attaccanti stanno recuperando alcuni secondi rispetto a una certa distanza, portandosi a un vantaggio di 2 minuti e 26 secondi sulla testa del gruppo. La gara continua con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13.21 Tornano a guadagnare qualche secondo i tre attaccanti, che ora comandano con 2’26” di vantaggio sul plotone. 13.18 La media oraria della prima ora di corsa è di 41 kmh. 13.15 Invariato il vantaggio della testa della corsa. 13.12 Ricordiamo che la fuga di giornata è composta da Diego Pablo Sevilla e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), con loro anche Manuel Tarozzi (Bardiani CSF). 13.09 Il gruppo recupera ancora qualche secondo sui tre battistrada: ora il loro vantaggio è di 2’13”. 13.06 Si alza ancora la temperatura sulle strade del Giro: il termometro sta toccando i 26°.🔗 Leggi su Oasport.it

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