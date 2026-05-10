Alle ore 12 si svolge la terza tappa del Giro d'Italia in Bulgaria, con un percorso che si divide in due parti. La prima fase della corsa si svolge su strade in salita fino alla stazione sciistica di Borovets, nota per essere stata sede di tappe di Coppa del Mondo di sci alpino. Durante la gara, uno dei ciclisti si è ritirato, interrompendo così la sua partecipazione alla corsa.

Niente da fare, Adam Yates si ritira dal Giro d’Italia. Il 33enne britannico della Uae-XRG, capitano alla corsa rosa della squadra emiratina, era rimasto coinvolto ieri nella caduta a 23 km circa dalla fine della seconda tappa e, visibilmente ferito, aveva tagliato il traguardo con 13’46” di distacco dal vincitore e nuova maglia rosa Guillermo Thomas Silva. Yates ha preso tanto botte, oltre ad alcuni punti di sutura a un orecchio, e nelle condizioni in cui è non gli è possibile ripartire. Dunque la Uae, che già aveva perso Vine e Soler, resta in cinque. Per Yates in particolare si conferma la tradizione negativa al Giro d’Italia: era finito a terra anche nel 2017 e nel 2025, le sue precedenti partecipazioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 12 Giro d'Italia: 3? tappa in Bulgaria. Adam Yates si ritira

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