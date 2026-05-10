Una nuova proposta politica ha annunciato la candidatura di Sant’Agata de’ Goti come “Belvedere d’Italia”. La lista “Radici e Futuro” descrive il progetto come una visione che combina innovazione, sostenibilità e un forte legame con le radici storiche del territorio. La presentazione si è svolta in un incontro pubblico e ha ribadito l’intenzione di valorizzare il patrimonio locale attraverso un approccio contemporaneo.

Tempo di lettura: 2 minuti Una visione moderna, sostenibile e profondamente legata all’identità storica del territorio. È questa la proposta politica e programmatica della lista “Radici e Futuro”, guidata dal candidato sindaco Carmine Valentino, che lancia ufficialmente il progetto per candidare Sant’Agata de’ Goti a “Belvedere d’Italia”. Mobilità sostenibile, innovazione urbana e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico rappresentano i pilastri di una strategia di sviluppo che punta a trasformare il borgo in un modello di crescita intelligente, senza alterarne l’anima e l’identità. “Il nostro obiettivo – dichiara Carmine Valentino – è costruire una Sant’Agata più moderna, accessibile e attrattiva, capace di coniugare innovazione e tutela del patrimonio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La lista “Radici e Futuro” lancia la candidatura di Sant’Agata de’ Goti come “Belvedere d’Italia”

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