Juventus Women Inter LIVE | Calligaris dal 1? Bonansea nel tridente

Nella partita tra Juventus Women e Inter, la cronaca si concentra sulla possibile presenza di Calligaris dal primo minuto e sulla posizione di Bonansea nel tridente offensivo. La gara, valida per la ventunesima giornata di Serie A Women, è seguita con aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, moviola e tabellino disponibili per chi vuole conoscere i dettagli del risultato e delle azioni salienti.

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di Mauro Munno Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Ventunesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la vitale vittoria di Napoli, ospita l’ Inter già sicura del secondo posto. Le bianconere hanno bisogno di un punto per blindare la zona Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Inter 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women (3-4-3): De Jong; Lenzini, Calligaris, Harviken; Thomas, Wälti, Schatzer, Carbonell; Bonansea, Capeta, Vangsgaard.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Inter LIVE: Calligaris dal 1?, Bonansea nel tridente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter 2-1Juventus Women | HIGHLIGHTS Serie A Women Notizie correlate Fiorentina Juventus Women 0-1 LIVE: Calligaris salva sulla lineaPellegrini Juve: perchè i bianconeri sono interessati al centrocampista? Come sta andando alla Roma e cosa potrebbe portare Ederson alla Juve: come... Fiorentina Juventus Women LIVE: Calligaris titolare, davanti Capeta-Beccaridi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di... Argomenti più discussi: Serie A Women | Dove vedere Juventus-Inter; Juventus - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Programmazione tv 21ª giornata: Juventus-Inter in diretta anche su RaiSport e RaiPlay; Juve-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A Femminile.