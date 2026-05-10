Diretta gol Serie A LIVE | succede di tutto al Tardini Malen decisivo su rigore al 100?
Durante la 36esima giornata di Serie A, il Tardini è stato teatro di molte emozioni, con un episodio chiave al 100° minuto. Un rigore decisivo ha coinvolto un giocatore che ha trasformato la possibilità in gol, influenzando il risultato finale. La giornata ha visto diverse partite con moviole, sintesi e aggiornamenti in tempo reale, offrendo un quadro completo delle sfide disputate nel massimo campionato italiano.
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