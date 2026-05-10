Diretta gol Serie A LIVE | succede di tutto al Tardini Malen decisivo su rigore al 100?

Durante la 36esima giornata di Serie A, il Tardini è stato teatro di molte emozioni, con un episodio chiave al 100° minuto. Un rigore decisivo ha coinvolto un giocatore che ha trasformato la possibilità in gol, influenzando il risultato finale. La giornata ha visto diverse partite con moviole, sintesi e aggiornamenti in tempo reale, offrendo un quadro completo delle sfide disputate nel massimo campionato italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Calciomercato Fiorentina: scattano gli obblighi di riscatto per Fabbian e Brescianini dopo la matematica salvezza! Quanto sborsano i viola Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Moviola Parma Roma: gli episodi dubbi del match diretto da Chiffi. Cosa è successo al Tardini! Calciomercato Fiorentina: scattano gli obblighi di riscatto per Fabbian e Brescianini dopo la matematica salvezza! Quanto sborsano i viola Genoa, De Rossi esce allo scoperto sul suo futuro: «Non faccio promesse ma qui sto bene e vorrei portare il club in Europa.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: succede di tutto al Tardini, Malen decisivo su rigore al 100? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: Como Roma 0-1, la sblocca Malen su rigoreMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Infortunati Bologna, triplo stop nel match... Diretta gol Serie A LIVE: Strefezza e Keita ribaltano la Roma, Parma vincente al TardiniCalciomercato Fiorentina: scattano gli obblighi di riscatto per Fabbian e Brescianini dopo la matematica salvezza! Quanto sborsano i viola Italiano... Argomenti più discussi: Pisa - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 36ª giornata; Pisa - Lecce (1-2) Serie A 2025; Serie A, Roma-Fiorentina 3-0 dopo 45’: gol di Mancini, Franca e Hermoso ? Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como-.