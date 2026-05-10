? Milan-Atalanta 0-0 | tutti gli aggiornamenti in diretta

Nella partita tra Milan e Atalanta terminata con un pareggio a reti inviolate, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La formazione del Milan ha schierato Maignan in porta, mentre la linea difensiva era composta da De Winter, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, Ricci e Rabiot sono stati impiegati come titolari, con Saelemaekers e Loftus-Cheek sulle fasce. In attacco, Gimenez e Leao hanno completato l’undici iniziale.

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