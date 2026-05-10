? Milan-Atalanta 0-0 | tutti gli aggiornamenti in diretta
Nella partita tra Milan e Atalanta terminata con un pareggio a reti inviolate, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La formazione del Milan ha schierato Maignan in porta, mentre la linea difensiva era composta da De Winter, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, Ricci e Rabiot sono stati impiegati come titolari, con Saelemaekers e Loftus-Cheek sulle fasce. In attacco, Gimenez e Leao hanno completato l’undici iniziale.
Milan-Atalanta 0-0. Marcatori: – Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Ahanor, Obric, Bakker, Musah, Bellanova, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Scamacca, Vavassori Arbitro: Zufferli Ammoniti: – Espulsi: – La cronaca. 20.45 – Inizia la partita: via al match tra Milan e Atalanta BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Inter Milan - Atalanta | 1-1 | Highlights | Serie A 2025-26 | inter atalanta
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