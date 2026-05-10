? LIVE! Milan-Atalanta 2-3 | Nkunku accorcia su rigore al 94?

Nel match di oggi tra Milan e Atalanta, la squadra ospite ha vinto con il punteggio di 3-2. I marcatori sono stati Ederson al 7°, Zappacosta al 29°, Raspadori al 52°, Pavlovic all’88° e Nkunku su rigore al 94°. La formazione del Milan ha schierato un 3-5-2 con Maignan in porta e diversi cambi nel secondo tempo, tra cui l’ingresso di Nkunku e Fullkrug.

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