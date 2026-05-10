? LIVE! Milan-Atalanta 2-3 | Nkunku accorcia su rigore al 94?
Nel match di oggi tra Milan e Atalanta, la squadra ospite ha vinto con il punteggio di 3-2. I marcatori sono stati Ederson al 7°, Zappacosta al 29°, Raspadori al 52°, Pavlovic all’88° e Nkunku su rigore al 94°. La formazione del Milan ha schierato un 3-5-2 con Maignan in porta e diversi cambi nel secondo tempo, tra cui l’ingresso di Nkunku e Fullkrug.
Milan-Atalanta 2-3. Marcatori: 7? Ederson, 29? Zappacosta, 52? Raspadori, 88? Pavlovic, 94? rig. Nkunku Milan (3-5-2): Maignan; De Winter (59? Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek (46? Nkunku), Ricci, Rabiot, Bartesaghi (80? Estupinan); Gimenez (58? Fullkrug), Leao (58? Fofana). All. Allegri A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (48? Kossounou, 63? Ahanor), Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zappacosta (55? Bellanova); De Ketelaere (63? Pasalic), Raspadori; Krstovic. All. Palladino A disp.: Rossi, Sportiello, Obric, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Scamacca, Vavassori Arbitro: Zufferli Ammoniti: Leao, Hien Espulsi: – La cronaca.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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