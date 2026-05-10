? LIVE! Milan-Atalanta 1-3 | Pavlovic accorcia le distanze all’88’

Nel match tra Milan e Atalanta, la squadra ospite ha trovato il gol al settimo minuto con Ederson e ha raddoppiato con Zappacosta al 29’. Raspadori ha segnato il terzo gol al 52’, mentre Pavlovic ha accorciato le distanze all’88’ per il Milan. Durante la partita, sono state effettuate sostituzioni tra il 46’ e il 80’, con vari cambi tra i giocatori titolari. La formazione del Milan ha schierato un 3-5-2, con alcuni cambi tra il primo e il secondo tempo.

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