? LIVE! Milan-Atalanta 0-3 | Raspadori cala il tris al 52?

Nel primo tempo, l'Atalanta ha aperto le marcature al settimo minuto con un gol di Ederson. Al 29', Zappacosta ha portato avanti la squadra ospite siglando il raddoppio. La ripresa si è aperta con un gol di Raspadori al 52', che ha fissato il risultato sul 3-0. La formazione del Milan ha schierato tra gli undici titolari Maignan in porta, con Gabbia e Pavlovic nella linea difensiva e Leao in attacco.

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