? LIVE! Milan-Atalanta 0-2 | Zappacosta raddoppia al 29?
Al minuto 29, l'Atalanta ha raddoppiato il punteggio contro il Milan con un gol di Zappacosta, portando il risultato sul 2-0. Prima, all'7', Ederson aveva segnato il primo gol per la squadra ospite. Sul campo, il Milan schiera un modulo 3-5-2 con Maignan in porta e una formazione composta da De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa, mentre in attacco giocano Gimenez e Leao.
Milan-Atalanta 0-2. Marcatori: 7? Ederson, 29? Zappacosta Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Ahanor, Obric, Bakker, Musah, Bellanova, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Scamacca, Vavassori Arbitro: Zufferli Ammoniti: – Espulsi: – La cronaca. 36? – Carnesescchi salva...🔗 Leggi su Bergamonews.it
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