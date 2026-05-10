? LIVE! Milan-Atalanta 0-2 | Zappacosta raddoppia al 29?

Al minuto 29, l'Atalanta ha raddoppiato il punteggio contro il Milan con un gol di Zappacosta, portando il risultato sul 2-0. Prima, all'7', Ederson aveva segnato il primo gol per la squadra ospite. Sul campo, il Milan schiera un modulo 3-5-2 con Maignan in porta e una formazione composta da De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa, mentre in attacco giocano Gimenez e Leao.

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