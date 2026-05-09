Stasera il Foro Italico si anima con l’inizio degli Internazionali d’Italia 2026, un evento di grande rilievo nel circuito tennistico. La partita tra Jannik Sinner e Ofner sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orari ancora da definire. La competizione rappresenta un appuntamento importante per i giocatori e gli appassionati, che potranno seguire le fasi iniziali del torneo nel rispetto dei programmi ufficiali.

Il Foro Italico si prepara a vivere una serata di grande tennis con il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurro, numero uno del mondo e del seeding, affronta l’austriaco Sebastian Ofner nel secondo turno del tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma. Un match che promette spettacolo e tensione, con il pubblico pronto a sostenere il suo campione dopo il trionfo di Madrid e la rincorsa al titolo romano. Ma dove si potrà seguire la sfida tra Sinner e Ofner? Quali sono gli orari e i canali che trasmetteranno l’incontro in diretta? E quali piattaforme offriranno lo streaming gratuito e in abbonamento? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sinner ? Ofner in diretta da Roma: dove vedere il match in TV, streaming e orari dell’ATP Masters 1000

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