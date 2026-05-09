Parma-Milan Primavera le formazioni ufficiali | Renna lancia Balentien e Ibrahimovic dal 1?

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Parma-Milan Primavera, partita valida per la 37ª giornata di Primavera 1. Il tecnico del Parma ha deciso di schierare Balentien e Ibrahimovic dal primo minuto, mentre il Milan ha confermato le scelte fatte nelle ultime partite. La gara si gioca oggi sul campo di Parma, con le squadre che cercano punti importanti per la classifica.

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I riflettori dello stadio 'Il Noca' di Noceto (PR), sono pronti ad accendersi su Parma-Milan, penultimo match della regular season del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento senza obiettivi concreti, ma con tanta voglia di stupire: la zona playoff è irraggiungibile e il vantaggio sulle ultime posizioni è altrettanto cospicuo. Gli ospiti, invece, sono secondi in classifica a -1 dalla Fiorentina in vetta, a sua volta impegnata domani contro la Cremonese. Nel match di andata, disputato al PUMA House of Football di Vismara, il Diavolo si era imposto per 2-0 grazie alle reti di Zukic eScotti. I rossoneri sono reduci da 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 partite.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Parma-Milan Primavera, le formazioni ufficiali: Renna lancia Balentien e Ibrahimovic dal 1? ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Monza-Milan Primavera, formazioni ufficiali: Renna lancia dal primo minuto Vincent IbrahimovicContinua la stagione del Milan Primavera: i ragazzi di Giovanni Renna stanno per terminare un anno fatto di alti e bassi a livello di risultati, ma... Primavera, Milan-Lecce le formazioni ufficiali: Ibrahimovic in panchina. Le scelte di RennaContinua il campionato del Milan Primavera: i rossoneri rincorrono un posto ai playoff Scudetto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Parma-Milan Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; MAGGIO, PER CHIUDERE AL MEGLIO; PRIMAVERA 1: LAZIO-PARMA 3-5; Parma-Milan Primavera: data, orario e dove vederla. Diretta Parma Milan Primavera | Streaming video tv: i ducali studiano da capolista! (oggi 9 maggio 2026)Diretta Parma Milan Primavera streaming video tv: con una vittoria i ducali sarebbero molto vicini a qualificarsi direttamente alla semifinale playoff. ilsussidiario.net DIRETTA/ Milan Parma Primavera (risultato finale 2-0): Scotti chiude i giochi! (oggi 16 dicembre 2025)Diretta Milan Parma Primavera, risultato finale 2-0: i rossoneri tornano a vincere con i gol di Zukic e Scotti e salgono in classifica. DIRETTA MILAN PARMA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-0): I ... ilsussidiario.net Primavera, alle 13.00 sfida al Milan a Noceto. Segui gli aggiornamenti su ParmaLive.com dlvr.it/TSS0ZH x.com Allegri elogia i giovani del Milan: Camarda e Comotto tornano, 5 giocatori della primavera come base per il futuro reddit