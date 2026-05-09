Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis | è nata Beatrice l’annuncio arriva giorni dopo il parto

Dopo pochi giorni dalla nascita, la coppia formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ha annunciato la nascita della loro seconda bambina, Beatrice. La notizia è stata condivisa attraverso i canali social dei genitori, confermando così il lieto evento. La coppia, nota per la partecipazione a programmi televisivi, ha scelto di rendere pubblico il momento della nascita della loro secondogenita, aggiungendo un nuovo membro alla famiglia.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: è nata Beatrice, la secondogenita della coppia di Uomini e Donne. Tutti i dettagli sul parto. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ha accolto la piccola Beatrice in totale riservatezza, scegliendo di annunciare la nascita solo dopo qualche giorno di intimità familiare. Un gesto che ha sorpreso e commosso i loro fan, abituati a un mondo social in cui ogni momento viene condiviso in tempo reale. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: è nata la piccola Beatrice #NataliaParagoni #AndreaZelletta #UominiEDonne #Beatrice #GossipItaliano pic. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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Natalia Paragoni e Andrea Zalletta genitori BIS è nata Beatrice.

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