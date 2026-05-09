Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026 si sono verificati tre momenti significativi che hanno influenzato la corsa. La classifica vede Bernal in testa con due punti di vantaggio su Ciccone, che si trova al secondo posto. La gara si sta avviando verso le fasi decisive, con i corridori che affrontano tratti impegnativi e cambi di ritmo. La competizione prosegue con il ritmo che si fa sempre più intenso.

La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ha decisamente rimescolato le carte in tavola, conseguenza di tre momenti chiave che hanno già detto tantissimo in prospettiva futura. Una caduta in seno al gruppo a 23 chilometri dal traguardo ha costretto il colombiano Santiago Buitrago a ritirarsi e ha obbligato il britannico Adam Yates a dire addio ai sogni di gloria: due seri pretendenti per le posizioni nobili della classifica generale sono fuori dai giochi dopo aver percorso meno di 400 km. Il colombiano Egan Bernal ha sfruttato benissimo il Chilometro Red Bull, che assegna secondi di abbuono potenzialmente di abbuono: il capitano della...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la classifica dei favoriti: Bernal leader virtuale con 2? su Ciccone

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