Nella corsa al titolo, le squadre sono consapevoli che ogni errore può pesare molto. Il match di andata si gioca tra due formazioni che si preparano a una sfida lunga e intensa, con il secondo tempo che si disputerà in casa dell’avversario. La partita si presenta come un’occasione cruciale per entrambe, dato che il ritorno si svolgerà al Mirabello, offrendo un leggero vantaggio alla squadra ospite.

"Sarà una battaglia di 160 minuti e avremo solo il piccolo vantaggio di giocare il ritorno al Mirabello". Le semifinali scudetto si aprono con la sfida tra Viadana e Valorugby allo ’ Zaffanella ’, il ribollente stadio di Viadana. L’inizio è previsto alle 15.30, in diretta tv su Rai Sport. La biglietteria apre alle 12, biglietti a 20 euro (tribuna ovest) e 10 (tribune nord ed est). "Come ho detto ai ragazzi - prosegue l’head coach Marcello Violi - il primo posto della stagione regolare non conta più, si riparte da zero. Sarà una battaglia di 160 minuti. Vogliamo portare il club dove non è mai arrivato, nei ragazzi ho visto la giusta tensione". Viadana è squadra di ottima tecnica, affinato senso d’intesa e brillanti schemi ma anche e soprattutto di inesauribile grinta, la “garra” argentina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Corsa al tricolore: non si può più sbagliare: "Con Viadana sarà una battaglia di 160 minuti"

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