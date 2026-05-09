Biblioteca De Nava Battaglia assicura | I lavori di ripristino e adeguamento renderanno ancora migliore il servizio

Una discussione si è tenuta nella biblioteca siocesana Don Domenico Farias, promossa dall'Associazione italiana biblioteche, con la partecipazione della presidente dell’associazione. Durante l’incontro, è stato annunciato che i lavori di ripristino e adeguamento della struttura sono in corso e mirano a migliorare ulteriormente il servizio offerto. La biblioteca, considerata un punto di riferimento per la comunità, è stata al centro del dibattito intorno al ruolo delle biblioteche oggi.

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