Biblioteca De Nava Battaglia assicura | I lavori di ripristino e adeguamento renderanno ancora migliore il servizio
Una discussione si è tenuta nella biblioteca siocesana Don Domenico Farias, promossa dall'Associazione italiana biblioteche, con la partecipazione della presidente dell’associazione. Durante l’incontro, è stato annunciato che i lavori di ripristino e adeguamento della struttura sono in corso e mirano a migliorare ulteriormente il servizio offerto. La biblioteca, considerata un punto di riferimento per la comunità, è stata al centro del dibattito intorno al ruolo delle biblioteche oggi.
"Tra i libri, con i libri, oltre i libri. Le biblioteche cuore della comunità. 10 motivi per abitare, vivere e sostenere le biblioteche oggi", è stato il titolo del confronto organizzato alla biblioteca siocesana Don Domenico Farias, dall'Associazione italiana biblioteche con la presidente Aib.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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