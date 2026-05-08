Zucchero poesia e bignole Pasticceri chiude in dolcezza la stagione del Teatro Fabbri di Vignola

A chiudere la Stagione 202526 di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola - che ha visto un'ampia partecipazione e un riscontro positivo rispetto alla programmazione - è sabato 9 maggio alle ore 20.30 Pasticceri, io e mio fratello Roberto, lo spettacolo di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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