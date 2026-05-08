Zelensky | Dai russi neanche una tregua simbolica risponderemo con la stessa moneta Mosca ribalta le accuse

Nella notte, le forze russe hanno effettuato diversi attacchi sull’Ucraina, senza mostrare segnali di una possibile tregua. Il presidente ucraino ha dichiarato che non ci sarà alcuna tregua simbolica e che si risponderà con la stessa intensità. Mosca, invece, ha ribaltato le accuse, negando ogni coinvolgimento in azioni offensive che, secondo le autorità russe, non si sarebbero mai verificate.

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Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte «dimostra chiaramente che, da parte russa, non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l’Ucraina risponderà con la stessa moneta». Così su X il presidente ucraino Volodymir Zelensky. «Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace». Ma anche Mosca, d'altra parte, ha accusato Kiev di «1.365 violazioni del cessate il fuoco» proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e sei missili contro il territorio russo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Zelensky: "Dai russi neanche una tregua simbolica, risponderemo con la stessa moneta". Mosca ribalta le accuse Notizie correlate Zelensky: "Dai russi neanche una tregua simbolica, risponderemo con la stessa moneta"Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte «dimostra chiaramente che, da parte russa, non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico... Zelensky propone a Mosca una ‘tregua energetica’Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi al settore energetico russo se gli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Zelensky: 'Dai russi neanche una tregua simbolica, risponderemo'. Mosca: 'Kiev viola il cessate il fuoco'; Zelensky: Dai russi neanche tregua simbolica, risponderemo con la stessa moneta; Zelensky: Dai russi neanche una tregua simbolica, ma noi risponderemo; Zelensky, 'da russi neanche tregua simbolica, risponderemo con stessa moneta'. Zelensky: 'Dai russi neanche una tregua simbolica, risponderemo'. Anche Mosca accusa: 'Violato il cessate il fuoco'Il presidente ucraino: 'Nella scorsa notte oltre 140 attacchi di Mosca, 850 droni'. La Russia: '390 raid contro di noi' (ANSA) ... ansa.it Zelensky: «Dai russi neanche tregua simbolica, risponderemo con stessa moneta»Nella notte la Russia ha lanciato centinaia di attacchi contro l’Ucraina. Lo denuncia su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. «Nella notte l’esercito russo ha continuato a colpire posizioni uc ... ilsole24ore.com Ucraina, entra in vigore la tregua proclamata dalla Russia ma viene subito violata. Zelensky: "Risponderemo con la stessa moneta anche oggi" Link nei commenti - facebook.com facebook Ucraina, entra in vigore la tregua proclamata dalla Russia ma viene subito violata. Zelensky: "Risponderemo con la stessa moneta anche oggi x.com