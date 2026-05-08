Yildiz sei il volto della Juve? Leao devi riprenderti il Milan? Dimostratelo con la Champions

Le squadre guidate da Allegri e Spalletti hanno perso occasioni importanti per avvicinarsi al quinto posto in classifica, compromettendo così la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. Entrambe le formazioni avevano avuto occasioni di consolidare i propri piazzamenti, ma hanno concluso le partite senza ottenere i risultati sperati. La stagione si avvia verso il rush finale, con la corsa europea ancora aperta e molte sfide da affrontare.

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Sembrava (quasi) tutto scritto, con le ultime giornate destinate a diventare una passerella, anche per i posti Champions. Pensate che appena due settimane fa la classifica recitava: Milan 66, Juve 63, Roma e Como 58. Insomma, i rossoneri avevano otto lunghezze di vantaggio sulla concorrenza, i bianconeri 5 e (almeno nei confronti di Gasp) un ulteriore punto virtuale in più considerando gli scontri diretti. Le ultime cinque tappe sembravano insomma di trasferimento verso un tabellone finale se non definito, già comunque chiarissimo. L’unico a credere realmente nella possibilità di un ribaltone era proprio Gasperini che - per strategia? Per tenere alta l’attenzione dei suoi? Per farsi coraggio? - continuava a ripetere di insistere.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz, sei il volto della Juve? Leao, devi riprenderti il Milan? Dimostratelo con la Champions Notizie correlate Milan-Juve, Allegri con Leao-Pulisic. Yildiz c'è. Probabili formazioni e orario tvMilano, 26 aprile 2026 - Il big match della 33° giornata di Serie A va in scena a San Siro, dove si affrontano Milan e Juventus. Milan-Juve, le probabili formazioni: dubbio Yildiz per Spalletti. Allegri con Leao e Pulisic davantiPochi dubbi per Allegri in vista del big match di questa sera: in attacco Leao e Pulisic, unico ballottaggio a sinistra.