Yildirimhan il nuovo missile turco che può raggiungere l’Europa

Una nuova missile turco, denominato Yildirimhan, è stato annunciato e si dice possa raggiungere l’Europa. La Turchia sta lavorando per aumentare la propria indipendenza nel settore della difesa, cercando di ridurre la dipendenza da altri paesi. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, considerando le potenzialità di questa tecnologia e gli obiettivi di autonomia del paese.

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Il perseguimento di una maggiore autonomia strategica nel settore della difesa ha rappresentato una delle maggiori priorità della politica turca. In tal contesto, Ankara ha attivamente investito nella formazione di un possente arsenale missilistico in grado di estendere le capacità di deterrenza della Turchia al di là delle proprie immediate vicinanze. Il missile Yildirimhan, presentato nell’ambito della fiera SAHA 2026, rappresenta il primo missile balistico intercontinentale (ICBM) sviluppato dalla Turchia. Il sistema presenta una gittata da 6000km, la quale consente di colpire gran parte della regione mediorientale e del continente europeo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Yildirimhan, il nuovo missile turco che può raggiungere l’Europa Notizie correlate La Turchia svela Yildirimhan, il missile intercontinentale di produzione nazionaleIn occasione della Fiera internazionale della difesa e dell’aerospazio SAHA 2026 di Istanbul, la Turchia ha presentato martedì il suo sistema... L'Iran può attaccare l'Italia? Il missile Soumar con gittata da 3000 km spaventa l'Europa: dove può colpireI missili iraniani possono colpire l'Italia? «Sappiamo con certezza che l’Iran possiede centinaia di missili in grado non solo di minacciare Israele,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Turchia. Yildirimhan, il missile con cui Erdogan alza il prezzo del suo ruolo globale; Yildirimhan, il nuovo missile turco che può raggiungere l’Europa; La Turchia ha presentato al SAHA 2026 il missile balistico intercontinentale Y?ld?r?mhan, con una gittata dichiarata di 6.000 km.; Turchia, il salto strategico tra missili e portaerei. Yildirimhan, il nuovo missile turco che può raggiungere l’EuropaIn occasione dell’evento SAHA, una delle principali fiere turche relative al settore della difesa, il Ministero della Difesa di Ankara ha presentato un nuovo missile balistico intercontinentale in gra ... ilgiornale.it Intercontinentale e ipersonico, ecco il nuovo missile balistico della TurchiaDal palco della fiera Saha 2026 di Istanbul, la Turchia ha (letteralmente) alzato il velo sulla sua nuova scommessa: il missile balistico Y?ld?r?mhan, presentato dalle autorità di Ankara come un siste ... formiche.net 1) «Il missile della #Turchia " #YILDIRIMHAN" presentato a SAHA 2026. Sviluppato dal Centro AR-GE del Ministero della Difesa: è un missile ipersonico Può raggiungere velocità comprese tra Mach 9 e 25 Utilizza azoto tetrossido liquido come combustibile x.com Al Jazeera: La Turchia ha presentato il suo primo missile balistico intercontinentale, "Yildirimhan", con una portata dichiarata di 6.000 km, inserendolo ufficialmente nella categoria ICBM. Il missile è stato presentato durante la mostra di difesa SAHA 2026 facebook