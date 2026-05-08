Xiaomi 17 lo smartphone top di gamma finalmente compatto | la prova all’alba tra le bancarelle

Nelle prime ore del mattino, tra le bancarelle di uno dei mercati più noti di Milano, abbiamo testato Xiaomi 17, lo smartphone di fascia alta progettato per essere compatto. Le fotocamere, sviluppate in collaborazione con Leica, sono state valutate in condizioni di luce naturale. La prova ha evidenziato le capacità del dispositivo di catturare immagini di buona qualità nelle prime luci del giorno, offrendo un esempio delle sue funzionalità in ambienti reali.

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Abbiamo provato Xiaomi 17, lo smartphone di Xiaomi pensato per essere un top di gamma compatto. Le fotocamere sono prodotte in collaborazione con Leica, abbiamo visto come se la cavano con la luce del mattino in uno dei mercati più noti di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it Xiaomi 17 il miglior smartphone compatto Notizie correlate Xiaomi 17 Ultra, lo smartphone per nottambuli che fa foto stellari. Anche di giornoGrazie alla collaborazione con Leica, il nuovo telefono realizza scatti e video di qualità in ogni condizione di luce. OnePlus 15T: 7.500 mAh e compatto top di gammaLa presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 15T ha finalmente posto fine alle speculazioni delle ultime settimane, rivelando un dispositivo compatto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Recensione Xiaomi 17: l'unico premium Android compatto; Xiaomi 17, 17 Ultra e 15T Pro ottengono Android 17 col Developer Preview Program; Xiaomi 17 da 512GB: oggi paghi meno di 800€ lo smartphone con Snap 8 Elite Gen 5; Tutti lo desiderano: ecco lo smartphone Xiaomi top di gamma da comprare nel 2026. Xiaomi 17 da 512GB: oggi paghi meno di 800€ lo smartphone con Snap 8 Elite Gen 5Xiaomi 17 in promo su eBay a meno di 800€: fotocamera Leica Summilux, batteria da 6330 mAh e Snapdragon 8 Elite Gen 5 per lo smartphone con HyperAI. hdblog.it Xiaomi 17 Ultra, lo smartphone per nottambuli che fa foto stellari. Anche di giornoGrazie alla collaborazione con Leica, il nuovo telefono realizza scatti e video di qualità in ogni condizione di luce. E c’è anche il modello con la ghiera rotante che omaggia le macchine ... panorama.it XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay MINIMO STORICO Lo paghi 129,00€ Invece di 149,00€ Sconto - facebook.com facebook