WWE | Paul Heyman parla di un possibile nuovo cliente

Durante l’ultima edizione di WrestleMania, il pubblico ha assistito al ritiro improvviso di un famoso wrestler dopo la sconfitta contro un avversario. Nei giorni successivi, un rappresentante di spicco nel mondo della lotta libera ha parlato di un possibile nuovo cliente, senza però fornire dettagli specifici. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, curiosi di scoprire quali siano le prossime mosse del settore.

Uno dei momenti più scioccanti della passata edizione di WrestleMania è senza dubbio l’inaspettato ritiro di Brock Lesnar dopo la sua sconfitta contro Oba Femi. Per quanto questa possa essere una perdita pesante per la carriera manageriale di Paul Heyman, pare che il “Mad Genius” possa aver messo gli occhi su qualcun altro nel roster. Heyman, che come noto ha fatto da manager ad alcuni dei nomi più importanti della storia recente del business come Brock Lesnar, CM Punk e Roman Reigns ha di recente risposto a delle domande di ESPN, tra cui una in merito a qualche nuovo talento con abbastanza potenziale per poter finire sotto la sua ala. Sebbene la risposta di Heyman sia stata affermativa, non ha rivelato il nome della persona in questione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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