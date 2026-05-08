Sono emerse nuove informazioni sui contratti dei wrestler con la WWE, ora soggetti a clausole legate alla società TKO. Queste disposizioni potrebbero estendersi oltre la fine del rapporto contrattuale, potenzialmente limitando la libertà dei performer anche dopo la scadenza. I dettagli indicano un approccio più stringente rispetto al passato, con condizioni che potrebbero influenzare le opportunità lavorative dei wrestler anche a contratto terminato.

Nuovi dettagli sui contratti WWE nell’era TKO stanno delineando un quadro molto più aggressivo su come la compagnia intenda controllare i movimenti dei wrestler in futuro e secondo l’avvocato del wrestling Mike Dawkins, alcune di queste clausole potrebbero un giorno diventare oggetto di una grande battaglia legale. La discussione sulla nuova struttura contrattuale WWE è iniziata nell’ottobre 2025, quando Bryan Alvarez ha rivelato durante il Wrestling Observer Radio che i contratti dell’era TKO includevano già clausole di non concorrenza molto più rigide rispetto al passato. All’epoca, Alvarez spiegò che i nuovi contratti WWE includevano una...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Le nuove clausole contrattuali TKO potrebbero limitare la libertà dei wrestler anche dopo la scadenza

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