WTA Roma 2026 Tyra Grant perde tra i rimpianti la battaglia in tre set con Bartunkova

Durante il torneo WTA di Roma del 2026, Tyra Grant si è dovuta arrendere in tre set a Bartunkova, lasciando il campo tra i rimpianti. La giocatrice ha incontrato difficoltà legate alla sua inesperienza in match di questo livello e ha concluso così la sua corsa al Foro Italico. La sconfitta rappresenta un passo indietro nella sua crescita nel circuito professionistico.

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Tyra Grant paga la sua inesperienza a certi livelli e deve salutare tra i rimpianti il Foro Italico in seguito alla sconfitta odierna contro la lucky loser ceca Nikola Bartunkova (ripescata in extremis al posto della canadese Victoria Mboko, che ha dato forfait) al secondo turno del WTA 1000 di Roma 2026. La diciottenne azzurra, ammessa al tabellone principale degli Internazionali d’Italia tramite una wild card, non è riuscita a contenere la rimonta della n.94 al mondo cedendo con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 dopo oltre due ore di battaglia. Partenza incoraggiante per la beniamina locale, che si procura una palla break sia nel terzo che nel quinto game (salvandone due consecutive a sua volta nel sesto gioco) riuscendo poi a strappare finalmente il servizio all’avversaria passando in vantaggio sul 4-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026, Tyra Grant perde tra i rimpianti la battaglia in tre set con Bartunkova Notizie correlate LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la ceca vince il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Gioco e secondo set Bartunkova: prima ad uscire vincente per la ceca. LIVE Grant-Bartunkova 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Dritto ad incrociare di Grant che poi cambia ritmo con il dritto lungolinea e chiude con il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pigato-Grant 6-1, 2-6, 4-6: highlights Wta Roma; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; LIVE Grant-Pigato 1-6 6-2 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la romana vince il derby e passa al secondo turno!. WTA Roma 2026, Tyra Grant perde tra i rimpianti la battaglia in tre set con BartunkovaTyra Grant paga la sua inesperienza a certi livelli e deve salutare tra i rimpianti il Foro Italico in seguito alla sconfitta odierna contro la lucky ... oasport.it LIVE Grant-Bartunkova 6-4, 3-6, 4-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si ferma il sogno dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Grant-Bartunkova. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 - facebook.com facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com