WineList On Tour | il tour che valorizza i sommelier in Italia

WineList On Tour è un'iniziativa che si svolge in diverse città italiane, dedicata a mettere in evidenza il ruolo dei sommelier nel settore vinicolo. Durante gli eventi, i professionisti del settore presentano le caratteristiche di vari vini e condividono approfondimenti sulle tecniche di degustazione. Il tour mira a promuovere la conoscenza del vino e il lavoro dei sommelier, coinvolgendo il pubblico in incontri interattivi e degustazioni guidate.

? Punti chiave Come può un sommelier trasformare un pasto in scoperta culturale?. Chi sono i professionisti che stanno guidando questo tour nazionale?. Perché la mancanza di personale formato mette a rischio la ristorazione?. Dove si sposterà il tour dopo le tappe tra Campania e Sicilia?.? In Breve 31 sommelier campani, pugliesi e basilicate hanno partecipato alla tappa di Paestum.. 25 professionisti siciliani e calabresi si sono riuniti presso l'Ortea Palace di Ortigia.. Nando Papa, Simone Cutugno e Giuseppe Messina tra gli esperti coinvolti nel tour.. Il progetto mira a colmare la carenza di personale formato nella ristorazione italiana.. Federico Gordini porta il progetto WineList On Tour tra le eccellenze della sala e della sommellerie, partendo da Paestum per arrivare fino alle coste di Ortigia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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