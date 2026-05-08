’WineList On Tour’ Focus su sommelierie e alta ristorazione

È in corso l'evento ‘WineList On Tour’, dedicato ai professionisti dell’alta ristorazione e alle sommelierie. Durante l’iniziativa, vengono presentate varie attività e interventi focalizzati sull’evoluzione delle competenze nel settore del vino e dell’ospitalità italiana. La manifestazione coinvolge esperti e operatori che si confrontano su tematiche legate alla formazione e alla qualità del servizio nel settore enogastronomico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sommelier e professionisti di sala, figure determinanti per il futuro del vino, della ristorazione e dell’ospitalità italiana. Lo sa bene Federico Gordini, Presidente di MWW Group ed editore della Guida ’WineList Italia’, che ha trasformato il suo progetto di valorizzazione della sommellerie e della sala italiana in un tour nazionale: ’WineList On Tour’. La tappa iniziale si è svolta all’Hotel Ariston di Paestum con 31 sommelier della ristorazione di Campania, Puglia e Basilicata. La tappa successiva in terra sicula, nella cornice di Ortigia (Siracusa). Qui, presso l’Ortea Palace – Marriott Autograph Collection: coinvolti 25 sommelier da Sicilia e Calabria.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’WineList On Tour’. Focus su sommelierie e alta ristorazione Notizie correlate Winelist On tour-Ortigia, grande partecipazione all'Ortea Palace Hotel SicilySi è conclusa con grande partecipazione la tappa siciliana di Wine List Italia on Tour-Ortigia, ospitata all’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph... grande partecipazione all'ortea palace hotel sicily per winelist italia on tour-ortigia: protagonisti 25 tra i migliori sommelier di sicilia e calabriaOrtigia, Siracusa, 30 marzo 2026 - Si è conclusa con grande partecipazione la tappa siciliana di Wine List Italia on Tour-Ortigia, ospitata all'Ortea... Una raccolta di contenuti Si parla di: ’WineList On Tour’. Focus su sommelierie e alta ristorazione. 'WineList On Tour'. Focus su sommelierie e alta ristorazioneSommelier e professionisti di sala, figure determinanti per il futuro del vino, della ristorazione e dell’ospitalità italiana. Lo sa ... msn.com Wine List Italia on Tour a RomaWine List on Tour, il progetto itinerante di Wine List Italia, fa tappa a Roma il 4 maggio, all'interno di Palazzo Ripetta. Il format nato all’interno della Milano Wine Week, mantenendo intatta la pro ... romatoday.it