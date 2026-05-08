Un violinista aveva presentato una causa per molestie contro un attore, sostenendo che l'avesse molestato nella sua stanza d'hotel a Las Vegas. Tuttavia, il tribunale ha respinto la richiesta, considerando l'episodio un fatto isolato e non sufficiente a dimostrare un comportamento reiterato o grave. La decisione si basa sulle evidenze presentate e sulla valutazione del giudice riguardo alla natura dell'incidente.

? Punti chiave Cosa ha trovato il violinista nella sua stanza d'hotel a Las Vegas?. Perché il giudice ha considerato l'episodio un fatto isolato?. Come ha reagito il management dopo la denuncia del musicista?. Quali nuove prove può presentare il violinista nei prossimi 30 giorni?.? In Breve Il violinista Brian King Joseph ha denunciato l'episodio avvenuto a Las Vegas nel marzo 2025.. Il giudice Michael Shultz ha concesso 30 giorni per modificare il ricorso legale.. L'accusa coinvolgeva anche la società Treyball Studios Management durante il tour 2025.. Joseph ha segnalato la presenza di medicinali e documenti ospedalieri nella sua stanza.. Il tribunale di Los Angeles ha respinto questo venerdì 8 maggio 2026 la causa per molestie sessuali contro Will Smith, archiviando le accuse mosse dal violinista Brian King Joseph.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Will Smith: il tribunale respinge la causa per molestie del violinista

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