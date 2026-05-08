Oggi si discute di welfare aziendale e di un progetto promosso dal gruppo di moda, che riguarda la crioconservazione di ovociti e spermatozoi. La discussione si concentra sull’importanza di questa procedura come opzione per le future generazioni. Un rappresentante dell’organizzazione ha illustrato le finalità di questa iniziativa, evidenziando l’obiettivo di offrire possibilità di conservazione delle cellule riproduttive.

(LaPresse) “Siamo qui oggi a parlare di welfare aziendale e di un progetto che abbiamo avviato come OTB Group che riguarda la crioconservazione degli ovociti e degli spermatozoi. Questo progetto nasce dalla consapevolezza che in Italia le donne partoriscono di media attorno ai 34 anni, se parliamo della parte produttiva italiana attorno ai 38 ai 42 anni, per cui con l’età delle persone che si è allungata di un’altra, per cui da un dato di fatto in cui le donne”. Lo ha detto Arianna Alessi, vice presidente di Otb Foundation, a margine del Family Business Forum in corso a Milano. “Alle donne giovani deve essere diffusa l’informazione che...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Welfare, Alessi (Otb Foundation): "Conservazione ovociti leva per future generazioni"

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