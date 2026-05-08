Nel FIA World Endurance Championship, Toyota si presenta in Belgio con l’obiettivo di ripetersi dopo la vittoria di Imola. La casa giapponese, considerata tra le favorite insieme a Ferrari, punta a mantenere alta la propria posizione nel campionato. La gara si svolge su un circuito noto per le sue sfide tecniche, e la concorrenza si prepara a rispondere con le proprie strategie.

Toyota parte da favorita in Belgio insieme a Ferrari. I giapponesi cercano subito di confermarsi nel FIA World Endurance Championship dopo la prestazione perfetta ottenuta in quel di Imola il mese scorso. La TR010 Hybrid è nata bene ed onestamente non avevamo dubbi in merito. Il lavoro svolto negli ultimi mesi (forse di più) ha portato al risultato sperato, un prototipo completamente rivisto che vuole tornare a vincere nel Mondiale e soprattutto in quel di Le Mans. Ryo HirakawaBrendon Hartley Sébastien Buemi (n. 8) si sono imposti nell’impianto imolese davanti alla Ferrari n. 51 di Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi ed alla gemella n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Toyota insegue subito per il bis. Ma non sarà facile

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