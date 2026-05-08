Malthe Jakobsen ha conquistato la sua prima pole position nel FIA WEC con la vettura della casa francese, dopo aver superato la concorrenza. La sessione di qualifiche è stata interrotta da una pausa tra le due parti, che lo stesso pilota ha dichiarato avergli giovato. La Peugeot, dopo 28 tentativi, è riuscita a primeggiare rispetto alla Cadillac e alle altre vetture in gara.

Malthe Jakobsen firma la prima pole in carriera nel FIA WEC con Peugeot. Il marchio francese, dopo 28 tentativi, si impone sulla concorrenza in qualifica riuscendo a primeggiare nei confronti della Cadillac n. 12, affidata a Will Stevens. Il danese ha fatto la differenza dopo aver rischiato di compromettere tutto in Q1. Il n. 94 dello schieramento ha infatti perso il controllo all’uscita del ‘Raidillon’ durante il primo giro della giornata, rischiando di finire contro le barriere. L’alfiere del brand transalpino ha dichiarato ai media presenti a Spa, tra cui OA Sport: “La pausa tra le due sessioni mi ha aiutato. Non so la strategia per domani, oggi mi sono concentrato esclusivamente sul mio giro dopo aver scoperto che avrei dovuto affrontare le qualifiche.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Malthe Jakobsen in pole: “La pausa tra le due sessioni mi ha aiutato”

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